محمد الشرقي يطّلع على استراتيجية «الاتحادية للموارد البشرية»

المصدر: الفجيرة - وام

استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، وفداً من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، برئاسة الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور مدير عام الهيئة.

ورحب سمو ولي عهد الفجيرة بوفد الهيئة، واستمع إلى شرح مفصل من الدكتور عبدالرحمن العور حول أبرز ملامح استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، بما تحويه من أنظمة وتشريعات وبرامج مبتكرة، ولا سيما إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي»، التي تعد منصة ذكية لكافة إجراءات الموارد البشرية، ومرجعاً استراتيجياً يوفر بيانات وإحصاءات آنية ودقيقة حول واقع الموارد البشرية الحكومية.

كما اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي على أوجه التعاون بين الحكومة الاتحادية وحكومة الفجيرة في ما يخص بناء منظومة موارد بشرية رقمية مشتركة لحكومة الإمارات.

بدوره شكر الدكتور عبدالرحمن العور، سمو ولي عهد الفجيرة، لاهتمامه ودعمه لجهود تنمية وتطوير رأس المال البشري مؤكداً اهتمام القيادة الرشيدة بالموارد البشرية، ما يساهم في تعزيز مكانة الدولة، وريادتها وتنافسيتها العالمية على كافة الصعد. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة ومحمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في حكومة الفجيرة.