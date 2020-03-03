حمد الشرقي: الإمارات حريصة على نشر الوعي بالفنون والثقافة والتراث

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة أهمية دور الإمارات في نشر الوعي بالفنون والثقافة والتراث الإماراتي وتقديمها للجمهور المحلي والعالمي، وذلك بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، بما يواكب النهضة الحضارية والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو حاكم الفجيرة، أمس، في قصر الرميلة، اللجان العاملة والمنظمة لمهرجان الفجيرة الدولي للفنون، بحضور محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة رئيس المهرجان، ومحمد سيف الأفخم مدير المهرجان.

وأثنى سموه على الجهود التي بذلتها لجان المهرجان ودورها المميز في إنجاح فعالياته، الذين حرصوا على بذل كلّ ما يمكن في سبيل تحقيق رؤية وأهداف المهرجان المتمثلة في الترويج لإمارة الفجيرة، وترسيخ قيمتها السياحية، مشدداً على أن يحقق مهرجان الفجيرة الدولي للفنون مزيداً من التوسع في حجم ونوعية الفعاليات وتنوعها.