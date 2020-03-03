شرطة دبي وشركة «نون» تتبادلان الخبرات المؤسسية

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي اتفاقية تعاون مشترك مع شركة «نون» للتجارة الإلكترونية، في إطار مد جسور التواصل المشترك بين الجانبين، بما يخدم المصلحة العامة لدبي ومجتمع الأعمال في الإمارة. وقع الاتفاقية من جانب شرطة دبي، معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومن جانب الشركة، محمد علي العبار مؤسس «نون». وبموجب اتفاقية التعاون سيعمل الطرفان على مشاريع ومبادرات مشتركة، وتبادل المعرفة والخبرات المؤسسية على كافة المستويات للمساهمة في دفع عجلة التقدم، وإطلاع كلا الطرفين على الفعاليات والأنشطة والدورات والمقترحات في مجالات التعاون المذكورة، والتعاون في مجال المشاريع الإلكترونية.

حضور

حضر حفل التوقيع اللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، والعميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، والعميد جمال الجلاف، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والعميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، وعدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

علاقة متميزة

وقال معالي اللواء عبد الله خليفة المري، إن اتفاقية التعاون تأتي بناءً على العلاقة المتميزة التي تربط شرطة دبي بشركة «نون»، وسعياً إلى تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بيننا، وفقاً لإطار مؤسسي فعال يهدف لرفع مستوى سعادة المتعاملين والمجتمع ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة. من جانبه، أعرب محمد علي العبار، مؤسس «نون» عن سعادته باتفاقية التعاون مع شرطة دبي، مؤكداً أن «نون» بالمقام الأول هدف استراتيجي في قطاع الأعمال، ودعم عجلة الابتكار والتطور الإلكتروني والتكنولوجي في المجتمع، وأنهم حريصون على مواكبة المتغيرات المتسارعة والمتلاحقة للأدوات الذكية، نظراً لدورها المحوري والفعال في التحكم باقتصاد الدول.