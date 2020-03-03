سيف الشعفار يطّلع على الخدمات الذكية في شرطة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - البيان

تفقد الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية مقرّ القيادة العامة لشرطة الفجيرة صباح أمس، حيث كان في استقباله اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، والعميد محمد بن نايع الطنيجي نائب القائد العام والمديرون العامون وعدد من مديري الإدارات بشرطة الفجيرة. بدأت الزيارة بتفقد مركز خدمات المرور والترخيص واطلع فيها على آلية العمل ونوعية الخدمات المقدمة للمتعاملين، كما اطلع على التطبيقات الذكية المستخدمة في المركز المتعلقة بتسهيل إجراء المعاملات.

التحول الذكي

ثم قام بزيارة إلى وحدة التحول الذكي اطلع خلالها على الخدمات الإلكترونية والذكية وأنواعها وأعداد المستفيدين منها، وجهود شرطة الفجيرة في تحويل خدماتها إلى ذكية وسعيها إلى إنجاز معاملاتها عبر نظام الهوية الرقمية مما يوفر الوقت والجهد على الجمهور. كما اطلع الشعفار على الفكرة الابتكارية بشأن السيارة المستخدمة في مكافحة الشغب.

تطوير

ثم عقد الشعفار اجتماعاً تم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير العمل الشرطي والارتقاء به إلى أعلى المستويات، وتم استعراض مؤشرات الأجندة الوطنية والأداء الإستراتيجي لشرطة الفجيرة واستطلاعات الرأي للعام 2019 حول رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة ورضاهم عن خدمات الأمن والأمان.

من جهته، قال اللواء الكعبي إن هذه الزيارة تدل على اهتمام المسؤولين في الوزارة وحرصهم على متابعة مجريات العمل في القيادات الشرطية عن قرب ما يسهم في دفع المسيرة الأمنية إلى الأمام والحفاظ على المكتسبات الوطنية التي حققتها الدولة في الميادين كافة، مؤكداً الالتزام بالسير وفق إطار عمل رؤية وإستراتيجية وزارة الداخلية.