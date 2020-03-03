99 % الإمارات تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمي للقطاع

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، احتفلت وزارة الداخلية القيادة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني. وكشف الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني أن نسبة التوطين في قطاع الدفاع المدني بلغت 99 %، مشيراً إلى أن عدد مراكز الدفاع المدني بلغ 101 مركز على مستوى دولة الإمارات، ووجود 7 إدارات للدفاع المدني بالدولة.

ووجه الحساب الرسمي لمكتب الاتصال لحكومة الإمارات التحية والشكر لأبطال الدفاع المدني بوزارة الداخلية لجهودهم في حماية وإنقاذ الأرواح والممتلكات.

احتفال

وافتتح اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي القائد العام للدفاع المدني فعاليات احتفال وزارة الداخلية باليوم العالمي للدفاع المدني، والذي أقيم في المركز الثقافي برأس الخيمة تحت شعار «الدفاع المدني في كل منزل».

ويأتي الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني ترسيخاً لما توليه حكومة دولة الإمارات من اهتمام بدور أجهزة الدفاع المدني في حماية الأرواح، وتعزيز تواصل الدفاع المدني في الدولة مع نظرائه في العالم، بهدف تبادل الخبرات والمعارف، وعرض التجارب لإرساء قواعد ثابتة لأرقى المعايير والأساليب العالمية الفعالة في مواجهة وإدارة المخاطر.

الحضور

حضر الاحتفال اللواء خبير راشد ثاني المطروشي المدير العام للدفاع المدني بدبي، وأحمد عبد الله الشحي عضو المجلس الوطني بإمارة رأس الخيمة، ومحمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني بإمارة أم القيوين، والعميد عبد الله خميس الحديدي نائب القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والمديرون العامون لإدارات الدفاع المدني بالدولة، وعدد من كبار الضباط بالقيادة العامة للدفاع المدني، ومن الإدارات الإقليمية في الدولة.

قفزات نوعية

وقال اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي إن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي متزامناً مع «عام الاستعداد للخمسين»، والاحتفاء في العام المقبل باليوبيل الذهبي للإمارات، وبخمسين عاماً مضت حققت فيها الدولة قفزات نوعية في جميع المجالات، واستطاعت أن تكون في قلب خريطة العالم التنافسية، ونحن في الدفاع المدني نحمل على عاتقنا ترجمة رؤى القيادة الرشيدة في استشراف نصف قرن من مستقبل هذا الجهاز الحيوي.

سلامة الأفراد

وأشار القائد العام للدفاع المدني إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني يأتي هذا العام تحت شعار «الدفاع المدني في كل منزل» للتأكيد على أن سلامة أفراد الأسرة من الأولويات التي يضعها الدفاع المدني نصب عينيه، بعد أن أثبتت الإحصاءات أن الحرائق المنزلية تمثل أعلى نسبة من حوادث الحريق في الدولة.

ترسيخ

وأضاف، إن وزارة الداخلية ممثلة في القيادة العامة للدفاع المدني تحرص على ترسيخ مفهوم الوقاية والسلامة لدى كل أفراد المجتمع، في ظل الرعاية والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة، والاهتمام الكبير الذي توليه بأجهزة الدفاع المدني، ودعمها غير المحدود لكل ما يعزز الأمن والسلامة في مجتمع الإمارات.

السلامة في المنازل

تنفّذ الإدارة العامة للدفاع المدني - أبوظبي مبادرة دورة السلامة المنزلية مجاناً والتي أطلقتها القيادة العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية من أمس وحتى 31 الجاري تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني الذي يصادف 1 مارس من كل عام تحت شعار «الدفاع المدني في كل منزل». ودعت الجمهور إلى التسجيل في المبادرة بمراكزها في أبوظبي والعين والظفرة وتعبئة الاستمارة المرفقة موضحة أن المبادرة تركز على عقد دورة مكثفة، من 10 إلى 12 ظهراً ومسائية من 6 إلى 8 مساء. وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام المستمر بتوعية الجمهور حول مسببات الحرائق في المنازل وكيفية الوقاية منها باللغات العربية والإنجليزية والأوردو وسيتم في نهاية الدورة تسليم شهادات مشاركة من قبل الدفاع المدني .