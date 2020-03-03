الشيخة فاطمة تتبرع بـ6 ملايين درهم لدعم «عطايا»

المصدر: أبوظبي - وام

تبرعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي «أم الإمارات» بـ6 ملايين درهم لدعم أهداف معرض «عطايا» الخيري هذا العام، والذي يقام بمقر مبادلة أرينا، تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر، الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان مساعد سمو رئيس الهيئة للشؤون النسائية رئيس اللجنة العليا لمبادرة عطايا.

كما تبرعت الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان بمليوني درهم للمعرض الذي يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار من داخل الدولة وخارجها، ويستمر حتى الـ5 من مارس الجاري، ويخصص ريع معرض «عطايا» هذا العام لعلاج الأطفال الذين يعانون تشوهات خلقية، بسبب خلل وراثي أو جيني، وما تخلفه الحروب والنزاعات من تبعات على صحة الأطفال.

وأشادت الشيخة شمسة بنت حمدان آل نهيان، بالدعم القوي الذي تجده مبادرة عطايا من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وقالت: «إن سموها تعد من أكبر المناصرين لقضايا الأمومة والطفولة حول العالم، ولدى سموها مبادرات رائدة في هذا الصدد، توجت بتحقيق الكثير من المكتسبات الإنسانية والتنموية للأطفال الذين يواجهون تحديات إنسانية كبيرة، وخاصة في مناطق النزاعات والكوارث».

وأشارت الشيخة شمسة بنت حمدان إلى أن معرض «عطايا» يعد إحدى مبادرات الهلال الأحمر الإماراتي الحضارية، وقالت: «أهم ما ميز المبادرة وجعلها متفردة هو شموليتها ونظرتها الثاقبة وحيويتها في تناول القضايا المهمة التي تشغل بال الكثيرين وتعطل مسيرة التنمية البشرية والإنسانية في عدد من الساحات».

وأكدت «أن المبادرة تستهدف تحسين حياة الإنسان وتحقيق حلمه في العيش الكريم من خلال توفير الخدمات الضرورية التي يحتاجها، وهذا ما جسدته الدورات الثماني السابقة لمعرض عطايا والتي وفرت الدعم لعدد من المجالات الحيوية».