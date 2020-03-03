شرطة عجمان تعزز التحول الذكي

المصدر: (عجمان- البيان)

عقد مركز شرطة النعيمية الشامل بعجمان اجتماعاً مع عدد من ممثلي البنوك في إمارة عجمان، لمناقشة سبل دعم التحول الذكي في تقديم الخدمات، بما يعزز رضا المتعاملين، ويقلل زمن تقديم الخدمة للجمهور.

والتقى كل من الملازم أول راشد بن حمدان النعيمي مدير فرع التحقيق والبحث الجنائي، والملازم سلطان بن محمد النعيمي مدير فرع المعلومات الأمنية بمركز شرطة النعيمية الشامل، والملازم حمد مرداس الشامسي مدير فرع المعلومات الأمنية بمركز شرطة المدينة الشامل، مع عدد من ممثلي البنوك الكبرى في عجمان، لمناقشة آلية تحويل خدمة البلاغات المالية إلى ذكية.