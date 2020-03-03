شباب الإمارات يتعلمون فنون الزراعة المستدامة

المصدر: دبي- البيان

نظمت المدرسة المهنية لشباب الإمارات، التابعة للمؤسسة الاتحادية للشباب الدورة المهنية في الزراعة المستدامة وتنمية الصحة الحيوانية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والتي تستمر على مدى أسبوع بين 1 و8 مارس الجاري 2020، بحضور معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، وسعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب.

وجاءت هذه الدورة بهدف تنمية خبرات الشباب ومهاراتهم في هذا الجانب، بالإضافة لغرس ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء وتعزيزها، بما يسهم في إنشاء جيل واعٍ يشارك في المحافظة على التنمية الزراعية والحيوانية المستدامة بالدولة، والارتقاء بالإنتاجية كماً ونوعاً.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن مشاركة كل مكونات المجتمع وبالأخص الشباب في رسم وتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية يشكل عنصراً أساسياً في تحقيق مستهدفات الدول، لذا تولي دولة الإمارات اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم وقدراتهم الابتكارية لتحقيق الاستدامة على مستوى كل القطاعات».

اهتمام

وقالت معالي شما المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب «منذ تأسيس الدولة على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان هناك اهتمام كبير في التنمية الزراعية والأمن الغذائي باعتبارهما ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، واليوم بفضل توجيهات القيادة الرشيدة باتت الإمارات نموذجاً في تبني الأنماط الزراعية المستدامة.

وأضافت: تكمن أهمية هذه الدورة في توعية الشباب بالإرث الزراعي وغرس ثقافة الإنتاج الزراعي ليكون جيل المستقبل مشاركاً في الحفاظ على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية، وداعماً لمواصلة عملية التنمية الزراعية والحيوانية في الدولة ومساهماً في دعم جهود مؤسساتنا الوطنية الرامية إلى مواجهة أي تحديات مستقبلية في هذا المجال.

أنشطة

إلى ذلك، تشمل الدورة المهنية عدداً من الأنشطة والفعاليات الهادفة وإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعلم من كبار المواطنين أساليب الزراعة التقليدية، فضلاً عن التعرف على الأساليب والتقنيات الحديثة المستخدمة في المجال.