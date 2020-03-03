تعيين ماكنزي آند كومباني لتطوير القطاع الصحي بدبي

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي سعيد محمد الطاير، المفوض العام لمسار الصحة والمعرفة في مجلس دبي، الاجتماع الأول لمشروع دراسة استراتيجية القطاع الصحي في دبي، وذلك بحضور معالي حميد القطامي، مدير عام هيئة الصحة في دبي، ومسؤولي الهيئة، حيث تم تعيين الاستشاري العالمي «ماكنزي آند كومباني» للبدء بدراسة استراتيجية القطاع الصحي في دبي للخمسين عاماً المقبلة.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير: «انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ووثيقة 4 يناير 2020، نعمل من خلال مجلس دبي على رسم رؤية الخمسين عاماً القادمة لإمارة دبي، حيث نساهم في جعل دبي وجهة رائدة للرعاية الصحية وضمان بيئة صحية آمنة للمواطنين والمقيمين والزائرين في دبي، من خلال تبني نماذج الرعاية الصحية المبتكرة والمتكاملة». وأضاف معاليه: «نعمل جاهدين وفق وثيقة 4 يناير 2020 لضمان تنافسية دبي عالمياً وتعزيز ريادتها الاقتصادية وجاذبيتها كأفضل المدن العالمية للحياة».