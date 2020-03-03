اتفاقية تعاون بين «الصحة» وبنك أبوظبي الأول

المصدر: دبي - البيان

وقعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول لاستحداث نظام دفع آلي آمن عبر الإنترنت، باستخدام البطاقات الذكية المدفوعة مسبقاً، التي يمكن تعبئتها بعملات مختلفة، بهدف توفير السيولة النقدية للمرضى ومرافقيهم من المواطنين المبتعثين للعلاج بالخارج، في الدول التي يتم تقديم خدمة العلاج فيها. وجرت مراسم توقيع الاتفاقية في مبنى ديوان الوزارة بدبي، حيث مثل الوزارة عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة، بينما مثّل بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المجموعة.

استراتيجية

وأشار عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار سعي الوزارة المستمر لتسهيل سبل وأوجه إجراءات سفر المرضى المواطنين للعلاج بالخارج، أحد الخيارات العلاجية التي تقدمها الوزارة للمرضى في الحالات المستعصية، كوجهة استشفائية مضافة لتحسين جودة حياة المرضى المواطنين، ضمن الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز صحة المجتمع من خلال تقديم خدمات صحية شاملة ومبتكرة بعدالة وبمعايير عالمية، يكون فيها المريض محور اهتمام الوزارة ورعايتها، مع التأكيد على أهمية الثقة بكفاءة المنظومة الصحية في الدولة، وتحقيقها مواقع متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.

حرص

مشيراً إلى أن الاتفاقية مع بنك أبوظبي الأول تندرج في إطار حرص الوزارة على إقامة شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، تجسيداً للتكامل بين مختلف القطاعات بالدولة ضمن الجهود المشتركة لتوسيع مجالات الدعم المجتمعي في مجال الرعاية الصحية. مما يسهم بتسهيل وتيسير المعاملات المالية للمرضى المواطنين ومرافقيهم بطريقة آمنة .

رعاية

من جانبه، أوضح ناصر خليفة البدور الوكيل المساعد مدير إدارة العلاج بالخارج وتحويل المرضى والملحقيات الصحية، أن الوزارة تتبع معايير وضوابط معتمدة لتوفير خدمات علاجية متقدمة للمرضى المواطنين بالخارج، بالتعاون مع المؤسسات والمراكز الطبية العالمية. منوهاً بوجود 6 ملحقيات صحية تابعة للوزارة في الخارج تقوم بدور بارز وفاعل باختيار أكفأ المستشفيات والمراكز الطبية. وذكر أن أبرز التخصصات والعمليات التي تستهدفها الوزارة لعلاج المواطنين في الخارج، تتعلق بأمراض السرطان، القلب، العمود الفقري، جراحة الأعصاب وجراحة العظام.

إشادة

من جهتها، قالت هناء الرستماني رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: نحن نشيد بالدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الصحة ووقاية المجتمع في تعزيز صحة المجتمع، وتقديم خدمات صحية تلبي احتياجات الأفراد، حيث تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص البنك على توفير حلول مصرفية مبتكرة.