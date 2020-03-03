36 % الإنجاز في مركز زايد لغسيل الكلى

المصدر: (دبي - رامي عايش)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي أن نسبة الإنجاز في مشروع مركز زايد لغسيل الكلى الواقع في منطقة الطوار الثالثة، وصلت إلى 36%.

وقال أحمد المهيري المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري: إن اكتمال المشروع سيكون في سبتمبر المقبل تمهيداً لتشغيله، مشيراً إلى أن المركز سيوفر خدماته لمرضى غسيل الكلى على أساس منتظم، وسيقدم خدمات التدريب على عملية الغسيل في المنزل، وسيخصص 30% من طاقته الاستيعابية والمقدرة بسعة 40 سريراً للحالات المرضية، التي يتم تحويلها من قبل الجمعيات الخيرية المساهمة في المشروع، على أن يقوم المركز بتقديم خدماته لهذه الحالات مجاناً.

وأوضح أن المشروع يقام بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، إلى جانب الجمعيات الخيرية المساهمة فيه وهي: «دار البر» و«بيت الخير» و«دبي الخيرية»، إلى جانب مساهمة بنك دبي الإسلامي وبنك نور، في ضوء توحيد الجهود والأفكار لدعم العمل الخيري والإنساني، والذي يمثل جزءاً أساسياً من توجهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي جعلها تتصدر قائمة الدول الأكثر عطاء على مستوى العالم.

وتوقع المسؤول نفسه أن يمثل المركز بوابة للسياحة العلاجية في دبي .