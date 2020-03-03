تعاون بين «إسعاف دبي» وورشة حكومة دبي

المصدر: (دبي- البيان)

زار وفد من ورشة حكومة دبي، برئاسة المستشار محمد سعيد- استشاري استراتيجية وتميز مؤسسي، يرافقه أعضاء من موظفي المؤسسة ممثلين عن مكتب الاستراتيجية والتميز مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، حيث كان في استقبالهم الدكتورة عائشة المطوع مديرة مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي واختصاصية التخطيط الاستراتيجي والأداء والمؤسسي، وخالد الشحي رئيس قسم تقنية المعلومات، وفريق تقنية المعلومات والمختصين، بهدف التعرف إلى نظام إدارة الأداء المؤسسي المتبع في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وآلية تطبيقه.

وتأتي الزيارة لتؤكد أهمية تبادل المعارف بين مؤسسات ودوائر حكومة دبي، وضرورة التعاون الدائم وتبادل الخبرات، ونقل المعرفة المؤسسية في المسيرة نحو التميز والريادة.