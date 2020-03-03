«كهرباء دبي» تنال آيزو «المشتريات المستدامة»

المصدر: (دبي - البيان)

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية الآيزو «ISO 20400:2017» الخاصة بإدارة المشتريات المستدامة وسلسلة التوريد، لتكون بذلك أول مؤسسة خدماتية في منطقة الشرق الأوسط تحصل على هذه الشهادة.

وحصدت الهيئة الشهادة بعد عملية تدقيق شاملة أجرتها شركة «إنترتك» العالمية حول ممارسات المشتريات المستدامة التي تعتمدها الهيئة. وتعد الشهادة المعيار العالمي الأول للمشتريات المستدامة، وتهدف إلى مساعدة المؤسسات على تطوير وتطبيق ممارسات المشتريات المستدامة، للحصول على نتائج مستدامة من خلال سلسلة التوريد.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، وتوفير نموذج مُستدام لتوفير الطاقة والمياه. ونبذل قصارى جهدنا لدعم النمو الاقتصادي دون الإضرار بالبيئة ومواردها الطبيعية.

من جانبه، أكد الدكتور يوسف الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية في الهيئة، أن الهيئة تعتمد استراتيجية مسؤولة لتحديد مصادرها بما يتوافق مع أهداف الاستدامة ويعمل على تحسين إدارة علاقتها مع الموردين.