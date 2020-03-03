طحنون وسرور بن محمد يعزيان بوفاة خليفة المزروعي ونجله

المصدر: أبوظبي ـ وام

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان مساء أمس، واجب العزاء في وفاة خليفة بطي خليفة المزروعي ونجله سعيد خليفة المزروعي، رحمهما الله، وذلك لدى زيارة سموهما مجلس العزاء في منطقة البطين بأبوظبي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموهما الشيخ زايد بن طحنون آل نهيان مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة العين والشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان.