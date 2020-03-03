حاكم الشارقة يتفقد نزل الفاية وواحة البداير

المصدر: الشارقة - البيان

تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، الوجهتين السياحيتين، نزل الفاية، الذي يتوسط صحراء مليحة، وواحة البداير في صحراء البداير، ضمن مشروعات «مجموعة الشارقة للضيافة» التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وتديرها العلامة التجارية «مسك من شذا».

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة على أبرز الخدمات والمرافق التي توفرهما هاتان الوجهتان المصنفتان كونهما إحدى أهم الوجهات السياحية البيئية والتراثية على مستوى الدولة.

واستهل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، زيارته بتفقد نزل الفاية، واستمع سموه إلى شرح حول ما يوفره النزل من تجربة فريدة لزوارها تجمع بين التراث والحداثة. ويعود تاريخ بناء النزل إلى مبنيين يرجع بناؤهما إلى حقبة الستينيات من القرن الماضي، أحدهما عيادة طبية كانت تقدم العلاج لجميع أهالي منطقة الفاية ومليحة، والآخر كان متجراً يقع بالقرب من إحدى أقدم محطات الوقود في الدولة، وجرى ترميم النزل باستخدام مواد تتماهى مع البيئة الصحراوية، حيث تضم الغرف أسقفاً مزودة بنوافذ زجاجية تتيح للزوار إمكانية مشاهدة النجوم ليلاً.

ويقدم النزل خدمات ضيافة راقية، تتيح للسياح والزوار الراغبين فرصة التعرف على الثقافة المحلية وعاداتها وتقاليد الضيافة الأصيلة. ويقع النزل بالقرب من صخرة الأحفور، ويبعد 10 دقائق من مشروع مليحة للسياحة البيئية والأثرية، التي توفر الفرصة أمام الزوار والسياح الاستمتاع بالجولات والمغامرات الترفيهية، والأنشطة والفعاليات العائلية.

خدمات

كما توجه صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى واحة البداير، وجال سموه في أجنحة ومرافق الواحة، مستمعاً إلى شرح حول الخدمات التي توفرها الواحة لزوارها وتصميمها، الذي يجمع بين الغرف والخيام، ويطل على مساحات مفتوحة من الكثبان الرملية.