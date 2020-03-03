«التغير المناخي» تدعم مبادرة «ابتكر للخير»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، عن دعمها لمبادرة «ابتكر للخير» (Innovate4Good)، وهي مبادرة رائدة، تهدف إلى دعم وتشجيع الابتكار، وخلق منصة رقمية تجمع الشركات الناشئة والمبدعين، ومختلف الأطراف المعنية، ومساعدتهم في تطوير وتسريع تنفيذ مشروعاتهم الابتكارية، وكذلك تعزيز منظومة العمل الإبداعي والاستثمارات الناجحة، لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الأعمال، ما يسهم في إحداث تغيير إيجابي، يعود بالنفع على مختلف فئات المجتمع.

وعبر هذا الدعم، ستعمل الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين للمبادرة، على تعزيز تحويل الحلول الابتكارية للشباب والشركات الناشئة، إلى مشاريع ذات تأثير مستدام في المجتمع.

وقالت طيف الأميري مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة التغير المناخي والبيئة: «يمثل الشباب الفئة الأهم والأكثر فعالية في مجال العمل، من أجل تحقيق الاستدامة على مستوى كافة القطاعات، لذا، يحظى تمكين وإشراك الشباب في رسم الاستراتيجيات والخطط المستقبلية، وتعزيز قدرتهم على الابتكار، بأولوية واهتمام كبير في دولة الإمارات».