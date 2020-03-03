عصف ذهني لتطوير خدمات «تنمية المجتمع» بدبي

المصدر: دبي- البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، جلسة عصف ذهني بحضور شريحة كبيرة ومتنوعة من موظفيها من مختلف الفئات والتخصصات الوظيفية، لمناقشة التحديات الاجتماعية غير المتوقعة في استعداد الدولة للخمسين عاماً المقبلة، والتفكير خارج الصندوق لبحث حلول استباقية ووضع مبادرات مبتكرة وطموحة لتطوير خدمات الهيئة وتعزيز جودة حياة الأجيال المقبلة والتأسيس لبنية اجتماعية مستدامة ومستقرة تضمن تماسك المجتمع وتلاحم أفراده.

وخلال الجلسة، دعا أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، المشاركين، إلى تصور العالم والإمارات والأسرة والفرد في المستقبل وربط هذه التصورات بمجتمع دبي 71 وتخيل جودة الحياة المتقدمة من خلال تسخير الثورات الصناعية الذكية والذكاء الصناعي في رفع مهارات الإماراتيين ومدينة دبي لطرح مبادرات مستقبلية مستدامة لتسهيل حياتهم وتعزيز جودتها. كما أكد أهمية استثمار جميع الطروحات التقنية والحلول الواعدة على مستوى العالم لبناء منظومة اجتماعية متكاملة تعزز من النمو المطرد للخدمات.