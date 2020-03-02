الإمارات تبادر بإجلاء مواطنيها من إيران

المصدر: البيان الإلكتروني

بادرت دولة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالتنسيق مع سفارة الدولة في طهران لإجلاء مواطنيها من جمهورية إيران الإسلامية وإعادتهم إلى أرض الوطن سالمين وذلك حرصاً منها على صحة وسلامة مواطني الدولة المتواجدين خارج البلاد والذي يعد من أولويات سياستها الخارجية.

تأتي هذه الخطوة في ظل جهود الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في عدد من الدول.

هذا وقد تم تطبيق كافة إجراءات الحجر الصحي على القادمين وإجراء الفحوصات المستمرة لضمان صحتهم وسلامتهم.

