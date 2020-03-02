مدير منظمة الصحة العالمية يشكر محمد بن زايد على دعمه لإيصال إمدادات طبية إلى إيران

المصدر: وام

عبر الدكتور تيدروس ادهانوم غبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية عن بالغ شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وحكومة دولة الإمارات على الدعم المقدم من خلال توفير طائرة مكنت فريق خبراء المنظمة والإمدادات الطبية الخاصة بفيروس "كورونا" من الوصول بنجاح اليوم إلى إيران في إطار الجهود لإحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية - خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم بمقر المنظمة في جنيف - إن الفريق سيعمل مع السلطات الصحية في إيران على مراجعة جهود الاستعداد والاستجابة المستمرة و زيارة المرافق الصحية المعنية والمختبرات والاتفاق على تدابير الرقابة ذات الأولوية إضافة إلى تقديم التوجيه بشأن تعزيز الاستعداد للمناطق التي لم تتأثر بعد بالفيروس.

وذكرت المنظمة أن الطائرة التي أقلت أعضاء الفريق الفني احتوت على شحنة من الإمدادات الطبية ومعدات الوقاية لدعم أكثر من 15 ألف شخص وعامل في مجال الرعاية الصحية في إيران إضافة إلى ما يكفي من مجموعات المختبرات لاختبار وتشخيص ما يقرب من 100 ألف شخص .

وكانت طائرة تابعة للقوات الجوية الإماراتية قد نقلت 7.5 طن من الإمدادات من المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي إلى إيران اليوم.

وقامت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي بتغليف وشحن إمدادات تشمل مئات الآلاف من القفازات والأقنعة الجراحية والمواد ذات الصلة حيث تعتبر المدينة أكبر مركز لوجستي للخدمات الإنسانية ومواد الإغاثة في العالم.