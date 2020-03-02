هند العوضي لـ «البيان»: الإمارات سباقة في تسجيل وإدخال أحدث الأدوية العالمية

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

أكدت الدكتورة هند العوضي رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في هيئة الصحة بدبي أن الإمارات ممثلة بالجهات الصحية تعد من الدول السباقة دائماً في تسجيل وإدخال أحدث المنتجات الطبية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقالت لـ «البيان»إن الجهات الصحية في الدولة وعلى رأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع تعمل على مدار الساعة وعلى اتصال مباشر بالجهات الصحية العالمية للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بالمرض، مشيرة إلى أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة أثبتت نجاعتها وفعاليتها في التصدي للمرض، كما أن الاجراءات العلاجية أثبتت قدرة وكفاءة الكوادر الطبية في مختلف الجهات الصحية بدليل أن هناك 5 حالات شفيت تماماً من المرض.

ونصحت رئيس قسم التعزيز والتثقيف الصحي في الهيئة الجمهور بتجنب الحضن والتقبيل أو المصافحة باليد إلى جانب استخدام المناديل على الفم والأنف أثناء العطس والسعال والتخلص منها فوراً وإذا لم تتوفر استخدام باطن الكوع، والابتعاد عمن يعانون من عدوى تنفسية مترين على الأقل كإجراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد والمعروف باسم «كوفيد-19».

ولفتت إلى أن هناك عدة معلومات غير صحيحة تم تداولها أخيراً مثل أن تطعيم الإنفلونزا قد يقي من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي معلومة خاطئة حيث إن تطعيم الإنفلونزا خاص فقط للفيروس المسبب للإنفلونزا، وأن سلالة كورونا المستجد «كوفيد-19» مختلفة عنها، كما أن هناك عدة مصادر تداولت أن المضادات الحيوية تعتبر علاجاً للمرض، وهي معلومة غير صحيحة، إذ المضادات الحيوية خاصة فقط لمحاربة البكتيريا وليس لديها أي فاعلية ضد الفيروس بشكل عام.

وأوضحت أن أفضل وسيلة للوقاية من المرض الذي ظهر نهاية العام 2019 في مدينة ووهان الصينية هي المحافظة على غسل اليدين بالماء الدافئ والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، أو استخدام الجل المعقّم.

وأشارت إلى أن نسبة الوفيّات الناجمة عن الإصابة بالمرض حول العالم لا تزال غير مقلقة إذ لا تتعدّى 2%، وهي أقل بكثير من الإنفلونزا العادية أو فيروس سارس الذي أودى بحياة عشرات الآلاف رغم أنه انتشر في القارات الست ووصل إلى 61 دولة.

وأهابت الدكتور هند بالمواطنين والمقيمين بتلقي المعلومات الصحيحة من الجهات الصحية الحكومية وعدم تداول معلومات خاصة بالأمراض بشكل عام، وفي حال طلب أي دعم أو استفسار طبي يرجى التواصل مع: هيئة الصحة بدبي على هاتف 800342 أو وزارة الصحة ووقاية المجتمع على هاتف80011111 أو خدمة «استجابة» بمركز قيادة عمليات دائرة الصحة ـ أبوظبي على هاتف 8001717.