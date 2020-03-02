انطلاق المهرجان الدولي "بيئتنا مستدامة" في دورته الثانية على مستوى الوطن العربي

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

نظمت روضة الأوائل ومدرسة السارية للتعليم الأساسي والثانوي صباح أمس الاستعدادات للإعلان عن المهرجان الدولي "بيئتنا مستدامة" في دورته الثانية على مستوى الوطن العربي، وذلك ضمن حملة "شما محمد للتوعية البيئية" والتي تنطلق تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبالتعاون مع اتحاد المبدعين العرب عضو الأمم المتحدة.

وقالت حمدة البلوشي المدير العام لمؤسسات الشيخ محمد بنت خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية:" تستهدف الحملة إطلاق مسابقة موجهة لعدة فئات وهي فئة الابتكارات المستدامة، وفئة الفكر المستدام، وفئة الإبداعات الابتكارية، وفئة المشاريع والمبادرات البيئية. وسيتم استلام المشاركات في المسابقة خلال شهري مارس وإبريل، كما سيقام حفل التكريم خلال شهر مايو المقبل. وتهدف المسابقة والمهرجان الدولي

"بيئتنا مستدامة" إلى الاهتمام بالجانب البيئي، وإظهار مسؤولية كل فرد تجاه البيئة التي يعيش فيها، إضافة إلى خلق نمط غير تقليدي في مواجهة الأخطار التي تواجه كوكب الأرض، وبيان سبل المحافظة على البيئة وعمليات التدوير والإبداع والابتكار". وأضافت البلوشي:" كما يوجه المهرجان الدعوة للمساهمة في عملية رفع مستوى الوعي البيئي، وغرس روح المسؤولية الاجتماعية بيئيا. لاسيما وأن المهرجان يأتي تجسيدا لحرص الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان على تطبيق كل المعايير والآليات المبتكرة التي تضمن نجاح الحملة المعنية بالحفاظ على البيئة، من خلال تحديد أهداف واضحة لمعايير العمل والتقييم البيئي المستدام للأعمال المقدمة في المسابقة والمهرجان إضافة إلى سبل مواجهة التحديات البيئية التي تتعرض لها البشرية اليوم ومستقبلا".

وتجدر الإشارة إلى أن حملة "شما محمد للتوعية البيئية" تمثل أحد المبادرات الهامة والفعالة التي يمكن عبرها رفع مستوى الوعي المجتمعي بسلوكيات الاستهلاك المستدام، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي بأهمية الحفاظ على بيئة آمنه ونظيفة ومستدامة، وضرورة حمايتها من كل الملوثات ومشوهات المنظر العام ،مما يضمن في النهاية الحفاظ على سلامة وآمن وصحة المجتمع.