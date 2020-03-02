محمد بن راشد يشكّل مجلسي إدارة «دبي العالمية» والمعهد القضائي

المصدر: دبي - البيان

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيل مجلس إدارة «مؤسسة دبي العالمية»، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومرسوماً بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي، برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان.

ووفقاً للمرسوم رقم (9) لسنة 0202، يضم مجلس إدارة مؤسسة «دبي العالمية» في عضويته كلاً من: معالي محمد إبراهيم الشيباني، ومعالي عبد الرحمن صالح آل صالح، وحمد مبارك بوعميم، وعلي راشد لوتاه، إضافة إلى رئيس مُؤسّسة دبي العالمية، على أن يتولى مجلس الإدارة، المُشكَّل بمُوجب هذا المرسوم، القيام بالمهام والصلاحيّات المنوطة به بمُوجب المرسوم رقم (32) لسنة 0102.

ويضم مجلس إدارة معهد دبي القضائي، بنص المرسوم رقم (01) لسنة 0202، في عضويته: طارش عيد المنصـوري، وأحمد محمد بن حميدان، ود. لؤي محمد بالهول، ود. أحمد عيد المنصوري، وعبد المنعم سالم بن سويدان، والمدير العام لمعهد دبي القضائي.

كما أصدر سموه مرسوماً بضم المدير العام لدائرة التنمية الاقتصاديّة إلى عضويّة مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي.

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