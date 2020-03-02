حديقة الحيوانات بالعين تتسلّم 4 فهود مصادرة

المصدر: العين - وام

تسلمت حديقة الحيوانات بالعين، أربعة فهود تمت مصادرتها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، من مالك خاص، تتراوح أعمارها بين 6 و10 أسابيع.

ويأتي تسلم الحيوانات المصادرة، ضمن التزام الحديقة بسياسة وتوجهات الدولة في حظر حيازة الحيوانات الخطرة لدى الأفراد، ممن لا يملكون الإمكانات والصلاحيات التي تؤهلهم لرعاية هذه الحيوانات، بالإضافة لما يشكله وجودها في منازلهم ومزارعهم من خطر عليهم، وعلى المجتمع بشكل عام.

توجّه

وأكد مياس أحمد القرقاز مدير قسم رعاية الحيوانات في حديقة الحيوانات بالعين، أن حماية الحيوانات المهددة بالانقراض، والخطرة منها بالتحديد، هي الرسالة الأساسية التي أنشئت من أجلها حديقة الحيوانات بالعين منذ 1968، ولذلك عملنا ضمن مشاريعنا القائمة على إنشاء مركز خاص لرعاية الحيوانات المصادرة، تحقيقاً لرسالتنا، وانسجاماً مع توجهات الدولة بهذا الخصوص.

وقال: «على المجتمع أن يعي مدى خطورة هذه الممارسات، التي تهدد حياة الأفراد، فالحيوانات الخطرة ليست مخصصة للرعاية المنزلية، كما أن جاهزية وقدرات الأفراد، مهما بلغت جودتها، فهي لا ترقى إلى المعايير التي توفرها الجهات المختصة، ويجب الالتزام بها، من حيث الرعاية البيطرية والأمن والسلامة».

وأضاف: «أنشئت حدائق الحيوان والمحميات الطبيعية خصيصاً، لتوفر تعاملاً قانونياً وسليماً مع هذا النوع من الحيوانات الخطرة والنادرة في ذات الوقت، وفي هذا الإطار، أصبح متاحاً الآن للزوار، مشاهدة الفهود المصادرة، والتعرف إليها مع مرشدي الحيوانات».