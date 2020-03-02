«نقل عجمان»: تخريج 3683 سائق أجرة 2019

المصدر: (عجمان - البيان )

كشفت هيئة النقل في عجمان عن نمو في أعداد المنتسبين إلى مركز التدريب التابع للهيئة بمختلف فئات السائقين من مركبات أجرة وسائقي حافلات مدرسية حيث بلغ عدد سائقي مركبات الأجرة خلال العام الماضي 3683 خريجاً وبلغ عدد سائقي الحافلات المدرسية 799، وذلك انطلاقاً من حرص هيئة النقل في عجمان على تطوير خدماتها وتقديم خدمة متميزة للعملاء تقوم الهيئة بشكل دوري بتأهيل السائقين وتزويدهم الخبرات التي تعكس رؤية ورسالة الهيئة وذلك من خلال اعتمادها مركز تدريب خاصاً بالسائقين لتدريبهم ورفع كفاءاتهم.