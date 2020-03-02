«بيئة أبوظبي» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت هيئة البيئة – أبوظبي، الخميس الماضي، حفلاً تحت شعار «معكم تزدهر بيئتنا»، كرّمت خلاله شركاءها الاستراتيجيين والمتعاملين معها من جهات حكومية وغير حكومية تقديراً لدعمهم للهيئة في تحقيق رسالتها المتمثلة في حماية البيئة والمحافظة عليها.

حضر الحفل معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، ورزان خليفة المبارك، العضو المنتدب للهيئة، ود. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة، إضافة إلى عدد من الشخصيات المهمة ورؤساء الهيئات والمؤسسات من 85 جهة حكومية وخاصة.

إنجازات

وتم خلال الحفل تسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الهيئة منذ انطلاق مسيرتها في المحافظة على الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قبل خمسة وعشرين عاماً، ونجحت خلالها بتحقيق إنجازات بيئية مهمة محلياً وإقليمياً ودولياً.

وقالت د. شيخة الظاهري في كلمة ألقتها خلال الحفل: «ونحن نحتفل بخمسة وعشرين عاماً من عملنا البيئي، نتطلع إلى ما أحرزناه بعين فاحصة لتقييم التجارب، والبناء على الدروس المستفادة من كيفية التعامل مع التحديات وآليات تجاوزها، ونخطط من اليوم للغد؛ كي نواكب التغيرات السريعة التي يشهدها عالمنا، ونتمكّن من اتخاذ الخطوات الاستباقية اللازمة».

وأكدت د. الظاهري «أن الحاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات الفعالة والعملية لمعالجة الضغوط الحالية؛ كزيادة عدد السكان، والطلب المتزايد على الموارد الطبيعية، باتت ملحّة. ولذا، علينا العمل من أجل إيجاد حلول مبتكرة، من شأنها أن تصب في بوتقة الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية قيادتنا في التنمية المستدامة».

استراتيجية

وأشارت د. شيخة الظاهري إلى أن المرحلة القادمة ستشهد البدء بوضع استراتيجية الهيئة الخمسية 2021- 2025، والتي ستتماشى مع خطة أبوظبي 2030، وستركز على تنفيذ مبادرات استشرافية للمرحلة القادمة وعلى الابتكار والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، لتحسين جودة حياة الإنسان ومستقبله.

شمل التكريم شركاء الهيئة على المستويات المحلية والاتحادية والمنظمات والهيئات التي تتعاون معها على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم تكريم الداعمين لبرامج ومبادرات الهيئة والموردين والشركاء من القطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية وجمعيات النفع العام والجهات الإعلامية الداعمة للبرامج والأنشطة البيئية.