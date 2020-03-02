«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع القنصل الياباني

المصدر: دبي - البيان

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، الدكتور أكيما أوميزاوا، قنصل عام اليابان في دبي والإمارات الشمالية.

وأكّد معالي سعيد محمد الطاير خلال اللقاء أهمية تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين الهيئة والمؤسسات والشركات اليابانية في المجالات المتعلقة بقطاعي المياه والطاقة المتجددة والنظيفة.

واستعرض معالي الطاير أمام قنصل عام اليابان أهم المشاريع والمبادرات والبرامج التي تقوم بها الهيئة، في مجال استشراف وصناعة مستقبل الطاقة، من خلال ابتكار نموذج مستقبلي للمؤسسات الخدماتية، تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تعمل دبي على زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك في إطار استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 لتوفير 75% من إجمالي إنتاج الطاقة في دبي من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.

من جهته، أشاد القنصل الياباني بالجهود، التي تقوم بها هيئة كهرباء ومياه دبي للارتقاء بقطاع الطاقة بالدولة، وفي دبي بشكل خاص، وأبدى إعجابه بالخدمات والتسهيلات التي تقدمها الهيئة للشركات اليابانية.