تخفيضات على 5000 سلعة في الإمارات لغاية نهاية مارس

المصدر: دبي – بشار باغ

أطلقت وزارة الاقتصاد مبادرة لتخفيض أسعار ما يصل إلى 5 آلاف سلعة غذائية واستهلاكية ضمن منافذ تجارة التجزئة وجمعيات تعاونية في مختلف مناطق الدولة بنسب تتراوح من 20 لغاية 60 % وذلك بدءاً من يوم أمس لغاية نهاية مارس الجاري بمناسبة فعاليات «اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك».

وأكد هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أن أسواق الدولة لم تشهد أي تأثيرات سلبية جراء تداعيات انتشار فيروس «كورونا» في الصين وعدد من دول العالم، إذ تشهد الأسواق وفرة كبيرة من السلع، إضافة إلى استقرار أسعار السلع وارتفاع مبادرات التخفيضات على مختلف السلع.

مراحل تشريعية

وعلى هامش أعمال اليوم الخليجي الخامس عشر لحماية المستهلك 2020 والذي عقد أمس تحت شعار نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك ونظمته وزارة الاقتصاد، أوضح النعيمي أن القانون الجديد لحماية المستهلك يمر بالمراحل التشريعية اللازمة قبل إصداره، بما يواكب مختلف التطورات الحديثة والمستقبلية في الأسواق.

وكشف النعيمي أن اللجنة العليا لحماية المستهلك ستعقد اجتماعاً لبحث مبادرات جديدة لتعزيز حقوق المستهلكين في قطاع التجارة الإلكترونية وبما يواكب النمو الذي يشهده القطاع في الإقبال.

وأوضح أن المبادرات ستشمل ضرورة توافر معايير الوضوح وسهولة الاستخدام في تطبيقات التسوق الإلكتروني على منصات الهواتف الذكية، إضافة إلى إلزام الشركات معايير توافر السرعة والحفاظ على سلامة السلع عند توصيلها، وإلزام جميع المواقع والتطبيقات بما فيها المتعاملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى لو كانت تتخذ من أسواق خارجية مقراً لها وتعمل بأسواق الدولة أن تسجل في الدوائر المحلية المعنية بما يدعم ثقة المستهلكين بالقطاع.

واشار إلى أن نسبة سعادة المستهلك تبلغ 82 % حسب الدراسة التي قامت بها وزارة الاقتصاد حديثاً.

ومن جانبه، قال أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي عملت على تطوير نظام ذكي وفعال بهدف التعامل مع شكاوى المستهلكين والتوصل إلى حلول لها.

وأوضح أن أعداد المستهلكين الذين يستخدمون خدمة «الحماية الذكية» ارتفعت من 72 % في عام 2018 إلى 88 % في عام 2019.

التسوق الإلكتروني

بدوره، قال الدكتور سهيل البستكي مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، إن تعاونية الاتحاد أطلقت منصة للتسوق الإلكتروني الآمن باستخدام تقنيات حديثة في علم أمن المعلومات وحماية حقوق المستهلك كأول تعاونية استهلاكية على مستوى الدولة تستخدم تلك الأنظمة حيث يوفر المتجر أكثر من 30 ألف منتج وتجاوزت مبيعاته العام الماضي 30.8 مليون درهم.

وقال حسام راشد مستشار قانوني في مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، إن مجموعة عمل تجار سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، تشكلت عام 2003 بموجب قانون غرفة دبي رقم 8 لسنة 1997 بشأن تنظيم عمل مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال وهي تحت مظلة غرفة دبي، وأهدافها خدمية تتمثل في نقل اقتراحات تجار السوق، البالغ عددهم نحو 2000 شركة، إلى الجهات المعنية والإشراف على تطوير السوق وحل مشكلات العاملين فيه.

وأضاف: إن مقدار الاستيراد اليومي لسوق دبي المركزي يتراوح من 12 إلى 15 ألف طن يومياً من جميع الأنواع بما يقارب 500 حاوية يومياً.

من جانبه، قال أبو بكر تي بي المدير التنفيذي بشركة اللولو، إن التخفيضات السعرية لمجموعة اللولو المقررة خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتراوح من 30 إلى 70 %، ستشمل نحو 10 آلاف منتج في الـ80 منفذاً ومحلاً تجارياً التابعة للمجموعة بالدولة.

ومن المقرر تخفيضات أخرى خلال عيد الفطر المبارك.