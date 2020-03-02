إنجاز مشروع الطرق الداخلية بحوضي 7 و12 في الشوامخ

المصدر: (أبوظبي - البيان)

سلمت شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لحوضي 7، و12 بمنطقة الشوامخ، مشيرة إلى أنها أنجزت كافة أعمال المشروع بالكامل بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل وفقاً لأعلى المعايير وأرقى المواصفات العالمية، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 254.4 مليون درهم.

وأوضحت «مساندة» أن المشروع تضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية لأراضٍ سكنية على مساحة تبلغ حوالي 2.2 مليون متر مربع، كما اشتمل على تنفيذ أعمال طرق ورصف وبنية تحتية متكاملة، بما في ذلك أعمال شبكات تصريف مياه الأمطار، ومياه الشرب، والصرف الصحي، وكل من شبكات الاتصالات، وإنارة الطرق، والكهرباء مع المحطات الفرعية لها بعدد 28 محطة فرعية. وأفادت بأن المشروع يخدم 732 قطعة أرض سكنية، و9 مساجد، و3 مدارس، و13 حديقة، و12 مرفقاً حكومياً وتجارياً وغيرها.

وقالت «مساندة» إن تنفيذها للمشروع بالتعاون مع دائرة الشؤون البلدية والنقل يأتي في إطار الحرص على تجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، نحو توفير بنية تحتية عالية الجودة تلبي حاجات الفرد والمجتمع.