عمر غباش: الدبلوماسية العامة أكثر حيوية للتبادل الثقافي

المصدر: أبوظبي - البيان

ألقى عمر غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للثقافة والدبلوماسية العامة والسفير السابق والكاتب، محاضرة على طلبة جامعة زايد، فرع أبوظبي، بعنوان «كيف تشكل الدبلوماسية العامة صورة الأمة» وقال: «بعد أن ابتُعِثتُ لأكثر من 10 سنوات كدبلوماسي واجتمعت مع دبلوماسيين من مختلف البلدان، وجدت أن الدبلوماسية التقليدية جافة تماماً، وتتمحور قيمتها الأساسية حول الربط بين قادة الدول في الاجتماعات العامة، ناهيك عن حضور حفلات العشاء، التي أعتقد أنها باهتة»، مؤكداً أن «العمل الحقيقي يكمن في الدبلوماسية العامة، التي هي أكثر حيوية ونشاطاً ومساساً للعاطفة لجهة التبادل الثقافي والرحمة والتسامح».

وفي محاضرته ألقى عمر غباش الضوء على تجربته الطويلة في الدبلوماسية الثقافية التي صبغت رحلته في العمل الدبلوماسي.