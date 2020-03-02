«أمن المنشآت» تختتم دورة «إدارة الحشود»

المصدر: (دبي - البيان)

شهد العميد خبير خليل عبيد البشري، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة في شرطة دبي، ختام دورة «إدارة الحشود»، التي تم تنظيمها في المدينة التدريبية بالروية للضباط من مختلف إدارات ومراكز شرطة دبي، تحت إشراف مدربين من جنوب أفريقيا بالتعاون مع مدربي الإدارة العامة، بحضور العقيد حسن ناصر عبد الرزاق، من الإدارة العامة للتدريب.

وقال العميد البشري إن الإدارة العامة حريصة على تبني هذا النوع من الدورات التخصصية ودعم جهود القائمين عليها، لتشكل إضافة كبيرة لشرطة دبي، ودورة إدارة الحشود التخصصية للضباط تؤهل الضابط لكي يكون لديه الإلمام الكافي في التعامل مع شتى الظروف، بالإضافة إلى حماية نفسه وحماية ممتلكات الناس، والاستعداد الدائم لكل موقف يحصل له أثناء تأدية واجبه، وهذا يأتي بتوجيهات ومتابعة معالي اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الذي يدعم وبسخاء إقامة هذه الدورات المهمة.

وفي الختام قام العميد البشري بتسليم الشهادات لخريجي الدورة وأخذ الصور التذكارية معهم.