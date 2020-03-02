«إسعاد» تجدد عقدها مع «طيران الاتحاد»

المصدر: (دبي - البيان)

جددت لجنة بطاقة إسعاد، التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، عقدها مع شركة «طيران الاتحاد» للعام الثاني على التوالي، ليتمكن حاملو البطاقة من الحصول على عرض جديد يتمثل في خصومات على تذاكر السفر بنسبة 20 % للرحلات المتوجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وبنسبة 15 % للرحلات المتوجهة إلى باقي دول العالم، لتصل عدد الوجهات التي يشملها العرض الجديد إلى 80 وجهة، إضافة إلى عدد من الخدمات المميزة الأخرى.

ووقّع عقد التجديد في مقر اللجنة بالإدارة العامة للتدريب في أكاديمية شرطة دبي منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد، وخميس محمد حسن البلوشي، المدير العام للشركة في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، بحضور المقدم مسعود الحماد، نائب رئيس اللجنة، والنقيب خالد السويدي، رئيس قطاع الطيران في اللجنة، وعلياء اللبان، مديرة شؤون العملاء في شركة «طيران الاتحاد»، وصلاح هادي، المنسق الإعلامي للجنة.

وتقدمت منى العامري، رئيسة لجنة بطاقة إسعاد، بالشكر الجزيل إلى إدارة شركة «طيران الاتحاد»، على التزامهم بتقديم خصومات مميزة.