أحمد بن سعيد: الإمارات مركز دولي للتقنيات المتطورة

المصدر: دبي-البيان

أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً دولياً للتقنيات المتطورة، التي تسهم في تحسين حياة أصحاب الهمم، وتمضي قدماً لرفع تنافسيتها كدولة صديقة لهذه الشريحة العزيزة من مجتمعنا، التي يصل عددها إلى مليار نسمة، حسب تقارير منظمة الصحة العالمية

جاء ذلك بمناسبة الإعلان عن انطلاق فعاليات معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، في دورته الرابعة، في الفترة ما بين 10 – 12 نوفمبر 2020 في (القاعتين 6 – 7) في مركز دبي التجاري العالمي.

وأشار سموه إلى أن معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي، يسهم في جعل الإمارات ودبي أكبر مركز من نوعه في المنطقة، لتزويد التكنولوجيا والمعدات والحلول الذكية الخاصة بأصحاب الهمم، إلى بقية أسواق المنطقة، واستقطاب المصنعين الدوليين، لفتح مكاتب ومراكز تمثيلية لهم في الدولة لنفس الغرض‪.‬‬‬‬

وقال سموه: «لقد وضعت دولة الإمارات القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوقهم حسب المعايير العالمية، وعلى المعنيين في الجهات الحكومية والخاصة، مواصلة جهودهم للمضي قدماً في هذه الرحلة، بهدف تلبية طموحات أصحاب الهمم، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم».

وأضاف سموه: "دبي تتحول بسرعة قياسية، لتصبح مدينة ذكية، وبالتالي، ما كان ليس ممكناً في السابق، أصبح ممكناً الآن، مع التطور التكنولوجي، وتوفر الحلول الذكية التي ستتيح لذوي الاحتياجات الخاصة قيادة السيارة، وأداء معاملاتهم البنكية، والتغلب على المعيقات التي كانت تعترض طريق اعتمادهم على أنفسهم، وتعزيز تجربة سفرهم وتنقلهم بين المدن، والحصول على عمليات إعادة التأهيل المناسبة، وغير ذلك من شؤون حياتهم اليومية».

إشادة

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد راعي المعرض، بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية والخاصة في دبي والإمارات، للارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي توفرها لتمكين أصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في رسم مستقبلهم ومستقبل بلادهم.

ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الرابعة للمعرض، الذي تنظمه شركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض في دبي، أكثر من 270 شركة ومركزاً تأهيلياً من مختلف دول العالم، بنسبة نمو 10 %، مقارنة بالدورة السابقة، في ظل الاهتمام المتزايد باستقطاب التقنيات الحديثة، ووضعها تحت سقف واحد، لخدمة نحو 50 مليوناً من أصحاب الهمم يعيشون في الشرق الأوسط.

ويتوافق المعرض مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى بناء الأمل والحياة والمستقبل، وجعل الناس بجميع مشاربهم سعداء.