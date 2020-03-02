6748 فحصتهم «القافلة الوردية» في 4 أيام

المصدر: الشارقة - البيان

نجحـــت العيادات الطبية الثابتـــة، المنتشرة في مختلف مدن وإمـارات الدولـــــة، والعيـــــادات المتـــــنقلة، والمؤقتــــة المرافقـــــة لمســـــيرة فرسان القافلة الورديـــــة العاشرة، مع ختــــام يومها الرابع، في توفيــــر الفحــــوصــــات الطبية المجانية، للكشـــــف عن ســــرطان الثدي لـ 6748 شخصاً، بينـــهم 5330 سيدة، و1418 رجلاً.

وقدمت العيادات التابعة للمسيرة التي تستمر حتى 6 مارس الجاري، تحت شعار «لم ننتهِ بعد»، 1199 فحصاً للماموغرام، منها 194 فحصاً في العيادة المتنقلة للقافلة الوردية، كما قدمت 387 فحصاً بالأشعة، فيما أجرت عيادتها المتنقلة 7 فحوصات بالأشعة. واستقبلت العيادات الثابتة 3217 شخصاً، منها 3057 سيدة و160 رجلاً، أما العيادات اليومية فاستقبلت 2487 شخصاً، منهم 1447 سيدة و1040 رجلاً.

40 عاماً

وكشفت المسيرة أن عدد المواطنات اللاتي تقدمن للفحوصات وتقل أعمارهن عن الأربعين، بلغ 245 مواطنة، مقابل 131 سيدة يتجاوزن هذا العمر، فيما بلغ عدد المقيمات اللواتي أجرين الفحوصات دون الأربعين 3734 سيدة، مقابل 1220 سيدة يتجاوزن هذه السن.

مسيرة

وقالت الدكتورة سوسن الماضي مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان، رئيس اللجنة الطبية والتوعوية للمسيرة: «برهنت المسيرة حتى الآن على المكانة التي وصلت إليها في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظراً إلى الأعداد الكبيرة التي أقبلت لإجراء الفحوصات، ما يدعو إلى الفخر والثناء على الطواقم الطبية التي تشاركنا، وتبذل جهوداً كبيرة تعكس حرصها على تقديم الفحوصات بحرفية، فضلاً عن دورها في تعزيز الوعي المجتمعي حول أهمية إجراء الفحوصات الذاتية ».