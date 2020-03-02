جمارك دبي تدعم أصحاب الهمم باستخدام منتجاتهم

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

قدمت دائرة جمارك دبي دعماً لأصحاب الهمم من مركز النور من خلال شراء منتجات الطلاب من أصحاب الهمم، والاستعانة بها كهدايا في الفعاليات الخاصة بأسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020، إذ اشتملت منتجاتهم على الدروع التذكارية، والتي صممت من خلال طلاب المركز.

وتأتي الاستعانة بمنتجات أصحاب الهمم إيماناً من دائرة جمارك دبي بأهمية تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع وإشراكهم في القطاعات كافة، وذلك دعماً لاستراتيجية دبي 2020 في أن تكون الإمارة مدينة صديقة لأصحاب الهمم خلال العام الحالي.

تمكين

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي: تولي الجمارك وضمن خطتها الاستراتيجية في المسؤولية المجتمعية اهتماماً بالغاً لتمكين ودمج هذه الشريحة في المجتمع من خلال مشاركتهم في كل الفعاليات والثقة في قدراتهم، لذا ارتأت الدائرة تشجيعهم على أن يكونوا أفراداً منتجين في المجتمع، حيث تم الاستعانة بمنتجاتهم، والتي تمثلت في دروع خشبية بتصميمات مختلفة لتكريم رعاة أسبوع جمارك الإمارات الثالث 2020، حيث تم تزويدهم بالتصاميم الخاصة للدروع وتم إنجازها من قبلهم بجودة عالية وفي وقت قياسي.

وأكد مدير الاتصال المؤسسي أن دبي وضعت بصمتها على الساحة العالمية في منح أصحاب الهمم كامل حقوقهم، وتوفير كل السبل الملائمة لهم، ومثلت استراتيجية دبي 2020 خريطة طريق لتمكين ودمج هذه الشريحة، واعتماد مجلس الوزراء في نهاية عام 2019 سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم، ومنحهم الفرص في مجتمع آمن يضمن الحياة الكريمة لهم.

دعم

وأشار إلى مبادرات جمارك دبي الرائدة في دعم أصحاب الهمم، والتي تمثلت في تصميم ممرات ومداخل وأرضيات تعمل باللمس لمصلحة المكفوفين في مبانيها، وإطلاق دليل العملاء بلغة برايل في المراكز الجمركية كافة .