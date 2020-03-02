تحقيق أمنيات 15 طفلاً مصاباً بالسرطان

المصدر: (أبوظبي- البيان)

شاركت مؤسسة «تحقيق أمنية» في احتفالية مدينة الشيخ خليفة الطبية، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، تزامناً مع الاحتفالات العالمية باليوم العالمي لسرطان الأطفال الذي صادف 15 فبراير، وذلك بهدف تحقيق أمنيات 15 طفلاً وطفلة من الأطفال المُصابين بأنواع مُختلفة من مرض السرطان التي تُهدّد حياتهم، وسعياً لإدخال السعادة على قلوبهم مع عائلاتهم.

شهد الاحتفال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»، والدكتورة فاطمة الكعبي، نائب المدير الطبي بالإنابة في مدينة الشيخ خليفة الطبية، والدكتور ناصر الزين، رئيس قسم الأورام وأمراض الدم عند الأطفال، إضافة إلى مديرة المشاريع وفريق عمل مؤسسة «تحقيق أمنية».