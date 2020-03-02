شرطة الشارقة توعّي بأضرار المخدرات

المصدر: (الشارقة - البيان)

نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات، بالتعاون مع المجلس البلدي بالمنطقة الوسطى، محاضرة توعوية، للتعريف بآفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع وأضرارها وسبل الوقاية منها، بحضور المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات، والمقدم خميس محمد النقبي رئيس قسم مكافحة المخدرات بالمناطق الخارجية، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى أفراد المجتمع بأخطار المخدرات، ومخاطرها الصحية على الفرد والمجتمع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية شرطة الشارقة، والتي تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية الهادفة إلى توفير الأمن والأمان لفئات المجتمع.

وألقى المقدم ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة كلمة أكد فيها أهمية تعاون وتكاتف كل فئات المجتمع للقضاء على آفة الإدمان بين الشباب والمراهقين، لما لها من تأثير سلبي على المجتمع وما يترتب عليها من إهدار أهم ما تملكه الدولة من طاقة، والمتمثلة في شبابها وذخيرتها من أبناء الوطن، وأن الإمارات بجميع مؤسساتها لا تتهاون في التصدي لهذه الآفة الخطيرة من المواد المخدرة.

كما ألقى المحاضرة المساعد أول محاضر عبد الله خليل آل علي بفرع التوعية والرعاية اللاحقة بإدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة الوسطى، والتي تناول فيها جملة من المواضيع المهمة حول آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمع وأضرارها.