الشيخة فاطمة: الإمارات بقيادة خليفة تقدم تسهيلات لتعز يز العلاقات الدولية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أمس بقصر البحر، عدداً من السفيرات المعتمدات لدى الدولة.

ورحبت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك خلال اللقاء، بحضور حرم سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخة إليازية بنت سيف بن محمد آل نهيان، ومعالي الدكتورة ميثاء بنت سالم الشامسي وزيرة دولة، ونورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام.. بكل من ماريانا نيسيلا سفيرة جمهورية فنلندا وهايدي فينامور سفيرة كومنولث أستراليا، وجاسلين كوينتانا سفيرة جمهورية الفلبين، ودوشانكا بيكنتش سفيرة مونتنيغرو (الجبل الأسود)، وفرانسيسكا إليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة الولايات المتحدة المكسيكية، وإليزابيث كاردوسو جورداو سفيرة دوقة لوكسمبورغ، ومارسي جروسمن سفيرة كندا المعينة لدى الدولة، وتمنت سموها لهن إقامة طيبة في دولة الإمارات والعمل على مزيد من تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات ودولهن، في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشادت السفيرات بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك في النهوض بالمرأة الإماراتية وتمكينها من المشاركة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات.. وثمنّ ما حققته المرأة الإماراتية بفضل توجيهات ومتابعة «أم الإمارات» الحثيثة.. من مكاسب عبر البرامج والمشاريع التي ينفذها الاتحاد النسائي العام، والتي أهلتها للمشاركة السياسية وتولي المناصب المرموقة في الدولة.

وأثنت السفيرات على ما تقوم به سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك من أعمال جليلة ترسم البسمة وتبث الأمل في نفوس أبناء الوطن، خاصة المرأة التي تمثل نصف المجتمع، وشريكة الرجل في مسيرة البناء بجميع المجالات ومبادراتها العديدة لرعاية الأمومة والطفولة وحماية النشء حاضر الوطن وبناة مستقبله الزاهر.

ونوهت السفيرات بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية على الصعيدين الإقليمي والدولي وأياديها البيضاء التي امتدت إلى بقاع العالم المختلفة دعما للمرأة والطفل من منطلق إيمانها الراسخ بالوقوف إلى جانب كل ذي حاجة في إطار نهج دولة الإمارات القائم على العطاء والبذل والخير.