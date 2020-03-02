سيف بن زايد يترأس وفد الدولة لاجتماع وزراء الداخلية العرب

المصدر: تونس - وام

استقبل قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسية، أمس، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ضمن حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الرئيس لوزراء الداخلية العرب الذين اجتمعوا لاحقاً في العاصمة التونسية.

وقد ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وفد الدولة لحضور الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عُقدت في مقر الأمانة العامة للمجلس بتونس برعاية الرئيس التونسي.

وقال سموه عبر «تويتر»: «نشكر جامعة الدول العربية على جهودها في إنجاح الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس الخضراء، سائلين الله التوفيق والسداد لما فيه الخير لمجتمعاتنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع».

كلمة

وافتُتحت الدورة بكلمة لرئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، كما تحدث في جلسة الافتتاح وزير الداخلية السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، والفريق شرطة الطريفي إدريس وزير الداخلية بجمهورية السودان رئيس الدورة الحالية، والأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن علي كومان.

وناقشت الدورة عدداً من القضايا المتعلقة بمبادرات ومشاريع عربية مشتركة تعنى بتطوير التعاون في المجالات الأمنية والشرطية، إلى جانب استعراض تقارير اللجان والأمانة العامة للمجلس وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة، وعدد من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل في مواجهة التحديات ومكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام 2019، ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال عام 2019، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى، كما جرى تدشين الموقع الإلكتروني الجديد للأمانة العامة للمجلس.

وشارك في هذه الدورة ممثلون عن جامعة الدول العربية واتحاد المغرب العربي، واتحاد إذاعات الدول العربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربي والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة اليوروبول ومشروع مكافحة الإرهاب لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.

وكان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، قد وصل العاصمة التونسية أمس لحضور الاجتماع وكان في مقدمة مستقبليه وزير الداخلية التونسي هشام المشيشي، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان، وراشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين التونسيين.

حضر اجتماع المجلس ضمن وفد الدولة راشد محمد المنصوري سفير الدولة لدى الجمهورية التونسية، واللواء خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والعميد الدكتور راشد سلطان الخضر مدير عام الشؤون القانوني بالوزارة، والعميد الدكتور جمال سيف فارس مدير إدارة الشؤون القانونية بديوان سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الضباط.

وقد التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، وذلك على هامش الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب التي عقدت أمس في تونس.

تعاون

وتبادل سموه والوزير المصري الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين الشقيقين. ثم التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وزير الداخلية اللبناني محمد فهمي على هامش الدورة الـ 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، حيث تبادل سموه والوزير اللبناني الحديث حول عدد من القضايا والموضوعات بتعزيز التعاون في المجال الأمني بين البلدين الشقيقين.

كما التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، كاثرين ماريا ديبول رئيس الشرطة الأوروبية «يوروبول».

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية مع المنظمة الأوروبية في عدد من المجالات.

والتقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب الدكتور جهانجير خان، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات تتعلق بتعزيز التعاون بين وزارة الداخلية الإماراتية مع المنظمة الأممية في المجالات الأمنية.