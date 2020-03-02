عبدالله بن زايد: حريصون على دعم برامج الأمم المتحدة في أفريقيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، هوانغ شيا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لمنطقة البحيرات العظمى.

جرى خلال اللقاء الذي عُقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بحث مستجدات الأوضاع في أفريقيا وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بهوانغ شيا مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع منظمة الأمم المتحدة ودعم برامجها الإنسانية والتنموية في قارة أفريقيا.

من جانبه أشاد هوانغ شيا بالتعاون البنّاء بين دولة الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة ودعمها لبرامجها المختلفة وكذلك دعمها لجهود المجتمع الدولي من أجل إحلال الاستقرار والسلام في ربوع العالم.