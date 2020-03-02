160 ألف مستفيد من إغاثة «خليفة الإنسانية» في مدغشقر

المصدر: دبي - البيان

تواصل مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية جهودها الإنسانية والإغاثية في مدغشقر، بتقديم المزيد من المساعدات الغذائية في المناطق والقرى المتضررة نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وسيول، إذ نفّذ فريق المؤسسة الإغاثي عملية توزيع المساعدات الغذائية العاجلة لآلاف الأسر في منطقتي مايفاتاناتا وبيريفوترا، ويستمر الفريق في عملية الإغاثة في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين إلى 32 ألف أسرة، أي نحو 160 ألف شخص.

وتأتي هذه المكرمة الإماراتية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

كما تأتي هذه المكرمة الإماراتية تلبية للنداء الإنساني لرئيس الوزراء كريستيان نتساي في جمهورية مدغشقر إلى تقديم مساعدات دولية للمنكوبين نتيجة الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وسيول في عدد من المناطق، وتعد ميتسينجو ومايفاتانانا أكثر المناطق تضرراً بسبب الأمطار الناجمة عن انخفاض الضغط الجوي.

وعبّرت السلطات في مدغشقر عن قلقها من خطر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بسبب غمر المياه سهول الأرز والأراضي المنخفضة، وبالتالي ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية بسبب انقطاع الإمدادات.

وشملت الطرود الغذائية العديد من الأصناف الغذائية والاستهلاكية مثل الأرز والزيت والسردين والفاصولياء والسكر ومكملات غذائية للأطفال وحليب مركز، إضافة إلى الصابون والشمع.

وتقدمت الأسر المستفيدة من المساعدات الإنسانية بالشكر الجزيل لدولة الإمارات حكومةً وشعباً، وعبّروا عن سعادتهم بتسلُّم هذه المساعدات الغذائية.