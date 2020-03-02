«دار البر» تتوج الفائزين بمسابقة الحديث النبوي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت جمعية دار البر قائمة الفائزين بمسابقة الحديث النبوي الشريف، التي أطلقتها مؤخراً، وخصصتها لموظفيها، وتتطلب من المشاركين حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، المأخوذة من كتاب (الأربعين في حقوق رب العالمين)، لمؤلفه أنيس بن ناصر المصعبي، وهو من إصدارات الجمعية عام 2015م.

وضمت قائمة المتوجين بالجائزة، الذين كرمتهم الجمعية، اتفاق مصطفى عبدالله، التي ظفرت بالمركز الأول، ومحمد مصطفى أبو عواد، في المركز الثاني، ونعيمة أحمد معلم، المركز الثالث، وعبدالحكيم عبدالغني، رابعاً، وعائشة عبدالله الجلاف، خامساً، ومريم حسين علسو، سادساً، وعائشة سعد السيد الشال، سابعاً، وحل الطالب أبو حمادي أحمد الله ثامناً.

وحضر الحفل الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في «دار البر»، وفيصل صحراوي، مدير فرع الجمعية في عجمان، وعدد من مسؤولي الجمعية وموظفيها.