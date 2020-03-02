ورشة مراقبة الطيور المائية تناقش الرصد والتدريب

المصدر: (الشارقة - وام)

تهدف الورشة الفنية لاستراتيجية مراقبة الطيور المائية وموائلها في منطقة شبه الجزيرة العربية، التي تفتتح اليوم و تنظمها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة إلى مناقشة المسائل التقنية المتعلقة بتنفيذ استراتيجية الرصد الإقليمية، وتدريب المختصين بعمليات الرصد والمراقبة الوطنيتين على آليات تطوير شبكات التواصل والتدريب، بالإضافة إلى توحيد آليات المراقبة والرصد على المستوى الإقليمي.

وأوضحت هنا السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة ان أعمال الورشة تتوزع على أربعة أيام، حيث تتضمن إعداد برامج وطنية موحدة للطيور المائية غير المتكاثرة، ومراقبة الطيور البحرية المتكاثرة، ومراقبة ظروف الموقع، وتطوير برنامج الرصد، بالإضافة إلى ورشة تدريب المدربين، حيث تعمل على المساهمة في تطوير مهارات التعرف على الطيور، كما تتضمن الورشة تطبيقات ميدانية، وتطوير مهارات العد والتقدير، والتدريب على مراقبة الموقع، ومراقبة استخدام الأراضي وتغيّرات الموائل، وجمع المعلومات عن الضغوط، ومراقبة التهديدات المحتملة، ومراقبة آليات الصون.