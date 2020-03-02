الإمارات تحتفظ برئاسة الاتحاد العربي للجامعات

المصدر: (أبوظبي - وام)

عبر الدكتور سعيد الحساني، رئيس الاتحاد العربي للجامعات، عن سعادته بالثقة العربية التي تُرجمت في إعادة انتخابه رئيساً للاتحاد، أمس، وذلك خلال الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط ،وأضاف رئيس الاتحاد الإماراتي للجامعات - في أول تصريحات له بعد الفوز بالانتخابات العربية -: «احتفاظ دولة الإمارات بمنصب الرئيس والأمين العام بالإجماع، دليل على مكانة الدولة والثقة الكاملة في كوادرها المؤهلة »..

وقال الدكتور الحساني: «دعم القيادة الرشيدة للرياضة الجامعية وتبني المبادرات الإيجابية والتطور العلمي والأكاديمي والانفتاح على العالم، كلها أمور ساهمت في تعزيز الثقة الدولية في الإمارات، ونحن نعتز بهذا الإنجاز، ونعتبره تكليفاً لاستكمال برامج التنمية والتطوير للرياضة الجامعية على المستوى العربي، ونؤكد أن المهمة ليست سهلة، وتحتاج إلى تضافر كل الجهود من أجل أن تكون جامعاتنا العربية منصات لإعداد وتأهيل وتخريج الأبطال والأكاديميين المتخصصين في التفاصيل الدقيقة في العلوم كافة التي ترتبط بالرياضة وتخدمها وتساهم في تطويرها».