«قلوب رحيمة» تحمل مئات السلال الغذائية لوديان جنوب سيناء

المصدر: (القاهرة - وام )

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعى هيئة آل مكتوم الخيرية، انطلقت مؤخراً حملة «قلوب رحيمة» في عامها الخامس على التوالي بإرسال قافلة إغاثة عاجلة، تحمل المئات من الأغطية والأحذية والملابس والأسرة والسلال الغذائية إلى وديان جنوب سيناء.

يأتي ذلك عقب اتصال هاتفي بين ميرزا الصايغ عضو مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية مدير مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومكتب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، حيث وعد بإرسال قافلة أخرى خلال الفترة المقبلة.

كما قامت الهيئة ضمن الحملة بتخصيص العديد من رحلات العمرة للأرامل والمطلقات في محافظة قنا، وكذلك تم تخصيص 40 ماكينة خياطة لافتتاح فصل جديد للخياطة بقرية الجمالية مركز قوص بمحافظة قنا لجمعية الأمل، ليتم تدريب المرأة المعيلة وتمكينها من الاعتماد على نفسها في العيش.

يذكر أن حملة «قلوب رحيم»ة التي أطلقتها الهيئة في مصر عام 2016 تتواصل للعام الخامس على التوالي، حيث قامت خلال السنوات الماضية بالعديد من النشاطات الخيرية والتنموية في مختلف المحافظات المصرية.