موظف بنك يستغل ثقة عميل ويسرق 140 ألف دولار من حسابه

المصدر: دبي - رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام محكمة الجنايات في دبي اليوم عن تورط موظفين عربيين في بنك محلي في سرقة 140 ألف دولار امريكي من حساب عميل بالتواطؤ والاتفاق فيما بينهما على تنفيذ الجريمة التي وقعت بعد تزوير أحدهما طلبين باسم المجني عليه أحدهما لتحويل مبلغ من حسابه، والثاني لتغيير رقم هاتفه المعتمد لدى البنك.

وأوضحت النيابة في أمر الإحالة أن المتهم الأول الذي يعمل بوظيفة تنفيذي مبيعات في البنك، استغل حضور المجني عليه وهو موظف عربي، إلى البنك لإجراء عملية تحويل مبلغ، وبعد مغادرته تواصل معه هاتفياً، وأخبره بضرورة العودة للتوقيع على مستند التحويل، فعاد ووقع عليه دون أن يطلع على مضمونه، ليتفاجأ في اليوم التالي بوصول رسالة نصية إلى هاتفه تفيد بتغيير رقم هاتفه المعتمد في البنك، و"رسالة" ثانية في اليوم عينه تفيد بأنه تم سحب 140 ألف دولار من حسابه.

وشهد أمين صندوق في البنك أمام النيابة العامة، بأن المتهم الأول يعمل في قسم خدمة العملاء في أحد الفروع، وأن من صلاحياته تقديم الخدمات للعلماء حول طلباتهم من تحويل المبالغ أو ايداعها أو أي خدمات أخرى متعلقة بالبنك، مثل تغيير بيانات العميل، ثم يحول الطلب إلى القيم المختص في البنك، مشيراً إلى اجرائه في يوم الواقعة طلب تغيير رقم الهاتف الخاص بالمجني عليه لدى البنك، وطلب تحويل مبالغ مالية إلى حساب المتهم الثاني الهارب من وجه العدالة.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الثاني تهمة حيازة المبلغ المتحصل من جريمة السرقة مع العلم بها.

دون على "طلب التحويل المالي" المزور، اسم المتهم الثاني الهارب من وجه العدالة، بعد ان استدعى المجني عليه للتوقيع على الطلب دون رضاء صحيح منه.