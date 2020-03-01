التربية تعلن عن فتح باب التسجيل للمدارس الحكومية بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – أحمد سعيد

أعلنت عن فتح باب التسجيل والانتقال في المدارس الحكومية بإمارة أبوظبي، للعام الدراسي المقبل 2020 – 2021، للطلبة المواطنين والوافدين، في جميع المراحل الدراسية، وأصحاب الهمم، وحددت سن القبول في رياض الأطفال 4 سنوات للروضة الأولى، و5 سنوات للروضة الثانية، فيما حددت سن القبول بالصف الأول من أكمل السادسة من عمره ولم يتجاوز الثامنة في 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل بالمدرسة سوف يكون لمدة ثلاثة أيام فقط أسبوعياُ، أيام "الأحد، والثلاثاء، والخميس"، ويكون التسجيل من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 12:30 ظهراً لمدارس الحلقة الأولى والثانية والثالثة،)، فيما يكون التسجيل من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 11:30 ظهراً لرياض الأطفال.

وأشارت الوزارة، إلى أن آلية تسجيل الطلبة المواطنين ومن في حكمهم ستكون عن طريق الرابط الالكتروني أو زيارة المدارس الحكومية التي تتبع النطاق السكني، فيما سيقتصر تسجيل لطلبة الغير مواطنين على التسجيل عبر الرابط الإلكتروني على موقع الوزارة الرسمي.

وبينت الوزارة أن التسجيل في مرحلة رياض الأطفال يقتصر على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، فيما يسمح بالتسجيل في الصف الأول لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، ومن في حكم المواطنين "الطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول"، مواطني مجلس التعاون الخليجي، وأبناء الدبلوماسيين "حملة البطاقة الدبلوماسية"، فيما يسمح بالتسجيل في الصفوف من الثاني حتى الثاني عشر مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأبناء المواطنات "حملة خلاصة القيد"، ومن في حكم المواطنين "الطلبة حاملي جوازات الإمارات سارية المفعول"، مواطني مجلس التعاون الخليجي، وابناء الدبلوماسيين "حملة البطاقة الدبلوماسية"، وأبناء أصحاب المراسيم، وأبناء جزر القمر، بالإضافة إلى الطلبة الغير مواطنين "وفقاً للشروط والاحكام".

وحول أحكام التسجيل، أكدت الوزارة على ضرورة الالتزام بتسجيل الطلبة ببطاقة الهوية فقط، ويكون التسجيل متاح للطلبة ضمن العمر القانوني فقط ومن تنطبق عليهم الشروط، وعدم قبول الطلبة كمستمعين بالروضة او المدرسة، وتلتزم إدارة المدرسة أو الروضة بالتسجيل مباشرة على ن نظام المنهل وعدم السماح للطلبة الانتظام بالدراسة في بداية العام الدراسي إلا بعد التأكد من اعتماد ملف الطالب من قبل الوزارة على النظام، والتأكد من توفر جميع الأوراق الثبوتية الخاصة بالطالب وولي الأمر.

وشددت، على ضرورة التزام رياض الأطفال والمدارس الحكومية بقبول الطلبة المستجدين وفق توزيع المناطق السكنية، مبينة أنه على جميع إدارات المدارس ضرورة الالتزام باستقبال أوليام أمور الطلبة المواطنين ومن في حكمهم وإجراء اللازم في حال استيفاء شروط التسجيل وذلك بالتسجيل مباشرة في نظام المنهل أو في قوائم الانتظار الإلكترونية في حال عدم توفر الشواغر وتوقيعه على نمو ج لمن يهمه الامر.

وأشارت الوزارة، إلى أن الطلبة الغير مواطنين، سيقبل المتميزون منهم في مدارس التعليم العام من الصفوف من (2 إلى 12)، بعد تقديم طلبات التسجيل بالموقع الإلكتروني، شرط ألا تقل نسبة درجات الطالب عن 85% في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية، والرياضيات، وألا يزيد عدد المقبولين عن 20% من عدد الطلبة في المدرسة، وعلى النسبة نفسها من طلبة الشعبة الواحدة بالمدرسة،

ولفتت إلى أنه سيتم تحصيل رسوم دراسية من الطلبة الغير مواطنين المقبولين في مدارس التعليم الحكومي بواقع 6 آلاف درهم عن السنة الدراسية، وفقا للقرارات والنظم المعمول بها، كما يجب أن يوقع ولي الأمر على تعهد بالالتزام بدفع الرسوم الدراسية بشكل كامل في الوقت المحدد.