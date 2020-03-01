40 مرشحاً بالقائمة القصيرة لـ«الشارقة للاتصال الحكومي»

المصدر: الشارقة – البيان

أعلن المركز الدولي للاتصال الحكومي، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن القائمة القصيرة من المرشحين للفوز بجائزة الشارقة للاتصال الحكومي في دورتها السابعة، حيث تضم 40 مرشحاً من أصل 793 تقدموا لفئات الجائزة الـ16.

وتكشف الجائزة عن أسماء الفائزين في حفل خاص تنظمه في الخامس من مارس، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمنتدى الدولي للاتصال الحكومي، الذي يقام يومي الرابع والخامس من مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة.

التصويت

وكان المركز الدولي للاتصال الحكومي، فتح باب التصويت للجمهور، على أفضل حملة جرى تنظيمها ضمن فئة «صوت المجتمع» الخاصة بدولة الإمارات، على أن يستمر التصويت لغاية الثالث من مارس المقبل، حيث تمنح جائزة الشارقة للاتصال الحكومي ضمن هذه الفئة للحملة أو الجهة التي أحدثت أكبر تأثير في المجتمع من خلال الاتصال الحكومي، وضمت قائمة مرشحيها خمس حملات للتصويت؛ الأولى لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، والثانية لبلدية مدينة كلباء، والثالثة لوزارة المالية، وأما الرابعة فهي لدائرة البلدية والتخطيط في عجمان والخامسة للقيادة العامة لشرطة الشارقة، فيما حُجبت الجائزة الخاصة بفئة أفضل «استخدام للتكنولوجيا الحديثة في التواصل المجتمعي»، لعدم استيفاء المتقدمين المعايير المطلوبة.

التفكير الإبداعي

وأكد طارق سعيد علاي، مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن جائزة الشارقة للاتصال الحكومي، حققت قفزة نوعية في دورتها السابعة، من خلال توسعها عالمياً ومساهمتها في بناء فكر جديد للتعاون الدولي يدعم أفضل ممارسات الاتصال الحكومي، ويعرف برواده العالميين ممن يبنون قيمة مجتمعية مستدامة.

ولفت مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة إلى أن عدد المشاركات الكبير الذي سجلته هذه الدورة من الجائزة والذي يوازي عدد المشاركات في دوراتها الست الماضية، إلى جانب نوعية المؤسسات والشركات والأفراد المرشحين للفوز، ما هو إلا دليل على أن الجائزة باتت منصة عالمية تتيح فرصاً مهمة لتبادل الخبرات في الاتصال الحكومي، ومحركاً للتفكير الإبداعي في هذا القطاع.

وبلغ العدد الإجمالي للملفات المرشحة للجائزة 793 ملفاً، 53 منها من إمارة الشارقة، و40 من المنطقة العربية، و700 من دولة الإمارات العربية المتّحدة.

في حين حازت فئة «صوت المجتمع»، التي تقتصر على الدولة، أعلى نسبة مشاركات، بمعدل 700 ملف لـ23 حملة متنوعة، تليها فئة أفضل اتصال حكومي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الموجّهة للمنطقة العربية، بمعدل 30 مشاركة، ثم فئة أفضل منظومة تدعم موظف الاتصال الحكومي، المقتصرة أيضاً على الدولة، بمعدّل 16 مشاركة، بينما بلغ إجمالي المشاركات في الجائزة من إطلاق دورتها الأولى وحتى الآن 1549 مشاركة.