3.2% خفض الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في دبي

المصدر: دبي - البيان

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي رقماً عالمياً جديداً في نسبة الفاقد في شبكات نقل وتوزيع الكهرباء في الإمارة، حيث سجلت الهيئة نسبة 3.2%، وتعد من بين الأدنى على مستوى العالم، مقارنة مع 6-7% في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

رؤية

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نعمل في الهيئة في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ القدرات التنافسية لإمارة دبي وتعزيز مكانتها العالمية على جميع الأصعدة، من خلال توفير بنية تحتية متطورة وفق أعلى المواصفات العالمية، حيث نعمل بشكل مستمر على رفع قدرة وكفاءة شبكات النقل والتوزيع لتوفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة والاستدامة».

وأضاف معالي الطاير: «يؤكد الإنجاز الجديد الذي حققناه نجاح استراتيجيتنا في الاستعداد للمستقبل بالتخطيط العلمي والابتكار والاعتماد على أحدث التقنيات في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات المياه، وخططها الاستراتيجية لرفع كفاءة واعتمادية شبكات الكهرباء والمياه لتلبية النمو المتسارع في دبي بما يسهم في تعزيز النمو والازدهار الاجتماعي والاقتصادي لإمارة دبي».

وقد نجحت الهيئة في الوصول إلى نتائج عالمية المستوى ووضعت معايير عالمية جديدة من خلال تحطيم أرقام قياسية عالمية في مؤشرات أداء قطاع الطاقة والمياه ومنها مؤشرات كفاءة الطاقة وأسعار تكلفة الطاقة الكهربائية لكل كيلووات ساعة.

كفاءة

وتمكنت الهيئة من رفع مستوى كفاءة إنتاج الطاقة بنسبة 31.40% في الفترة بين عامي 2006 و2019 باستخدام أحدث التقنيات وتبني الابتكارات التكنولوجية، وحققت مستويات متفوقة في مؤشرات التنافسية العالمية، شملت رفع كفاءة استهلاك الوقود في وحدات الإنتاج إلى نحو 90% لتنافس أفضل المستويات العالمية.

كما وصلت نسبة التوافرية والاعتمادية لمحطات الإنتاج إلى 100%، متجاوزة المعدلات العالمية التي تصل إلى 91%.

ومواصلة لإنجازاتها العالمية في مجال خدمات الكهرباء والمياه والتي تفوق نظيراتها حول العالم، حققت الهيئة رقماً عالمياً جديداً في متوسط انقطاع الكهرباء لكل مشترك، حيث سجلت الهيئة متوسط 1.86 دقيقة انقطاع لكل مشترك في العام، مقارنة مع 15 دقيقة لدى أكبر شركات الكهرباء في دول الاتحاد الأوروبي.

سبق عالمي

وتأتي هذه الإنجازات بعد إعلان نتائج تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الأعمال 2020 حيث حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة بهيئة كهرباء ومياه دبي، وللعام الثالث على التوالي، على المرتبة الأولى عالمياً في الحصول على الكهرباء بحسب التقرير الذي يقيس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في 190 اقتصاداً حول العالم.

وحصلت الهيئة على علامات كاملة في جميع مؤشرات محور الحصول على الكهرباء، بما في ذلك إجراءات الحصول على الكهرباء، والوقت اللازم لاستكمال كل إجراء، ومعيار التكلفة، واعتمادية الشبكة وشفافية التعرفة.

وتستخدم أحدث التقنيات في مجال الإنتاج والنقل والتوزيع والتحكم بشبكات الكهرباء والمياه، الأمر الذي أسهم في تحقيق العديد من النجاحات والإنجازات التي وضعتها في مصاف المؤسسات الأكثر تميزاً على مستوى العالم.