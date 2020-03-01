30 يوماً على تفعيل المخالفات بالتعرفة المرورية بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي – أحمد سعيد )

بدأ العد التنازلي لـ 30 يوماً على السماح الأخير لتفعيل المخالفات بنظام التعرفة المرورية في أبوظبي، وذلك بعد الانتهاء من الفترة بداية إبريل التي أعلنتها دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بداية العام الجاري 2020 ولمدة 3 أشهر لتوفيق أوضاع المركبات التي لا تحمل لوحات أبوظبي دون احتساب مخالفات.

ودعت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل إلى ضرورة قيام أصحاب المركبات غير المسجلة في إمارة أبوظبي بالتسجيل خلال الفترة المحددة، والتأكد من وجود رصيد كافٍ في الحساب قبل انتهاء الفترة التجريبية وتفعيل الحساب تجنباً للوقوع في المخالفات.

وكانت دائرة البلديات والنقل ومركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، بدأت تطبيق رسوم بوابات التعرفة المرورية بداية العام الجاري بهدف تخفيف الازدحام المروري وتعزيز انسيابية حركة الطرق، وتشجيع أفراد المجتمع على استخدام أساليب النقل البديل، وذلك لمدة أربع ساعات يومياً، خلال أوقات الذروة، اعتباراً من السابعة إلى التاسعة صباحاً، ومن الخامسة إلى السابعة مساءً.