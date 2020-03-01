رفع قيمة مستحقات موظف عربي إلى 402 ألف

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

رفعت الدائرة الاستئنافية لمحكمة أبوظبي العمالية، قيمة المستحقات المالية لموظف عربي، من 274 ألف درهم إلى 402 ألف درهم، مع الأمر بإعفائه من الرسوم القضائية.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم، مدير إداري، يعمل بإحدى الشركات المتخصصة في مجال المقاولات، بدعوى قضائية، يختصم فيها جهة عمله، حيث قال شارحاً لدعواه، إنه عمل في الشركة لمدة، تجاوزت الـ17 سنة، وأنه يستحق رواتب متأخرة، وبدل إجازة، وبدل إنذار ومكافأة نهاية الخدمة.

وقضت المحكمة الابتدائية، بإلزام جهة العمل بدفع 274 ألف درهم، تعويضاً للشاكي عن كافة الطلبات التي قدمها، واستأنف الشاكي هذا الحكم، حيث طالب محاميه سعود بالحاج، بتعديل الحكم المستأنف، والقضاء بالطلبات الواردة في لائحة الدعوى، مع ندب خبير حسابي لبيان كافة المبالغ.

وبجلسة الاستئناف، حضر الشاكي، برفقة محاميه الذي طلب احتساب راتب موكله الأساسي والإجمالي والرواتب المتأخرة عن 7 أشهر وبدل الفصل التعسفي، وبقرض السيارة الخاص به والمصروفات النثرية المسددة من قبله لصالح جهة عمله.

وقررت المحكمة ندب خبير حسابي، لتصدر المحكمة بعد مداولات حكماً بإلزام جهة العمل بدفع مبلغ 402 ألف درهم للشاكي.